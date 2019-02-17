Рішення Трампа про надзвичайний стан оскаржуватимуть у суді

Неурядова організація Public Citizen подала позов до вашингтонського суду, вимагаючи від імені трьох землевласників у Техасі та групи з охорони навколишнього середовища, заблокувати оголошення надзвичайного стану.

Про це повідомило видання The Washington Post.

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Дональд Трамп, побачимось у суді!

– заявив губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюзом.

Крім цього прокурор штату Каліфорнія Хав’єр Бечерра заявив, що має на меті співпрацювати з іншими штатами, щоб вжити усіх можливих правових дій проти Білого дому.

Неурядова організація The American Civil Liberties Union, що займається захистом прав та свобод громадян, також заявила про те, що веде підготовку до подання позову і вже на початку наступного тижня зробить це.

Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Це дозволить Трампу отримати близько 8 мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

Чому Трамп вирішив ввести у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.