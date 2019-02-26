Кім Чен Ин прибув до В'єтнаму на саміт США – КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин на бронепоїзді у вівторок через кордон Китаю і В'єтнаму прибув на станцію Донгданг. На вокзалі його в урочисто зустріло місцеве керівництво.

На пероні, куди прибув поїзд лідера КНДР, було споруджено спеціальний трап, покритий червоною килимовою доріжкою, уздовж якої вишикувалася почесна варта. Видання BBC повідомило, що Кім Чен Ина зустрів завідувача канцелярії уряду В'єтнаму Май Тієн Зунг.

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На виході з вокзалу почесного гостя вже чекали десятки школярів з прапорцями КНДР і понад сто в'єтнамських та іноземних журналістів, які провели ніч на станції Донгданг.

Північнокорейський лідер пересів у Mercedes Pulllman, точної такий же, на якому пересувався Сінгапуром у 2018 році, і попрямував у Ханой. Там наразі завершуються останні приготування до другої зустрічі голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка запланована на 27-28 лютого.

Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.