05:49
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Кім Чен Ин прибув до В'єтнаму на саміт США – КНДР

      84 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

      Лідер КНДР Кім Чен Ин на бронепоїзді у вівторок через кордон Китаю і В'єтнаму прибув на станцію Донгданг. На вокзалі його в урочисто зустріло місцеве керівництво.

      На пероні, куди прибув поїзд лідера КНДР, було споруджено спеціальний трап, покритий червоною килимовою доріжкою, уздовж якої вишикувалася почесна варта. Видання BBC повідомило, що Кім Чен Ина зустрів завідувача канцелярії уряду В'єтнаму Май Тієн Зунг.

      Читайте також: У В'єтнамі двійники Трампа та Кім Чен Ина розгулювали містом та давали інтерв'ю: фото

      На виході з вокзалу почесного гостя вже чекали десятки школярів з прапорцями КНДР і понад сто в'єтнамських та іноземних журналістів, які провели ніч на станції Донгданг.

      Північнокорейський лідер пересів у Mercedes Pulllman, точної такий же, на якому пересувався Сінгапуром у 2018 році, і попрямував у Ханой. Там наразі завершуються останні приготування до другої зустрічі голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка запланована на 27-28 лютого.

      Як розвивалися відносини між країнами після першого саміту? Свою першу історичну зустріч Дональд Трамп та Кім Чен Ин провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони підписали важливу угоду, яка полягає у встановлення мирних відносин, звільнення полонених та спільній роботі над денуклеаризацією півострова. Проте після того перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут.

      blog_ava
      У транспорті Львова запускають оплату проїзду без зайвих рухів: відеоінструкція
      25 лютого
      981
      Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР Новини США Дональд Трамп В'єтнам
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      848
      Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"
      25 лютого , 23:20 Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"
      717
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 лютого , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 868
      Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
      25 лютого , 22:14 Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
      1009
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      25 лютого , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 1634
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук