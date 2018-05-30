Ким Чен Ын выдумал странный "жест доброй воли" для США
Глава Северной Кореи Ким Чин Ын решил открыть в Пхеньяне ресторан, в котором будут готовить бургеры.
Об этом пишет NBC со ссылкой на отчет ЦРУ.
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Таким образом Ким Чен Ын хочет сделать "жест доброй воли" для США и, в частности, президента Дональда Трампа. При этом от ядерного оружия в Северной Корее отказываться не хотят.
Добавим, 24 мая Дональд Трамп объявил об отмене саммита глав обеих стран, а уже 26 мая лидеры Северной и Южной Корей провели незапланированную встречу. Впоследствии Ким Чен ИН заявил, что саммит между КНДР и США таки состояться.
Источник: 24 Канал
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