Кім Чен Ин видумав дивакуватий "жест доброї волі" для США

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин надумав відкрити у Пхеньяні ресторан, в якому готуватимуть бургери.

Про це пише NBC з посиланням на звіт ЦРУ.

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Таким чином Кім Чен Ин хоче зробити "жест доброї волі" для США і, зокрема, президента Дональда Трампа. При цьому від ядерної зброї у Північній Кореї відмовлятися не хочуть.

Додамо, 24 травня Дональд Трамп оголосив про скасування саміту глав обох країн, а вже 26 травня лідери Північної і Південної Корей провели незаплановану зустріч. Згодом Кім Чен ИН заявив, що саміт між КНДР та США таки має відбутись.