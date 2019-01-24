Ким Чен Ыну передали письмо от Трампа, – СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Пхеньяна, которая вернулась из США. Возглавлял делегацию КНДР заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йон Чхоль. Он передал Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщила служба KCNA.

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Отмечается, что по итогам встречи Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами проведенных в Вашингтоне переговоров, а также определил задачи и пути для "надлежащей подготовки" ко второму саммиту США – КНДР.

Ким Йон Чхоль вручил собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа,

– говорится в сообщении.

Ким Чен Ын высоко оценил, что президент США Дональд Трамп, уделяя большое внимание проведению второй встречи на высшем уровне, проявляет "необычные желания и решимость на пути к решению вопросов". Он также выразил "сильные решимость и волю" к достижению компромисса с Соединенными Штатами по ряду вопросов.



Глава делегации КНДР Ким Йон Чхоль передал Ким Чен Ыну письмо от Трамп

19 января, в Белом доме, после встречи Трампа с главным спикером по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Йон Чхолем в Вашингтоне, заявили о том, что Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.

Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.



В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в маеКНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри". Также в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.