07:50
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Ким Чен Ыну передали письмо от Трампа, – СМИ

      8 Читати новину українською
      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / 24 Канал

      Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Пхеньяна, которая вернулась из США. Возглавлял делегацию КНДР заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йон Чхоль. Он передал Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа.

      Об этом сообщила служба KCNA.

      Читайте также: Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР

      Отмечается, что по итогам встречи Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами проведенных в Вашингтоне переговоров, а также определил задачи и пути для "надлежащей подготовки" ко второму саммиту США – КНДР.

      Ким Йон Чхоль вручил собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа,
      – говорится в сообщении.

      Ким Чен Ын высоко оценил, что президент США Дональд Трамп, уделяя большое внимание проведению второй встречи на высшем уровне, проявляет "необычные желания и решимость на пути к решению вопросов". Он также выразил "сильные решимость и волю" к достижению компромисса с Соединенными Штатами по ряду вопросов.

      Кім Чен Ин, США, Дональд Трамп
      Глава делегации КНДР Ким Йон Чхоль передал Ким Чен Ыну письмо от Трамп

      19 января, в Белом доме, после встречи Трампа с главным спикером по ядерной проблеме КНДР генералом Ким Йон Чхолем в Вашингтоне, заявили о том, что Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце февраля.

      Напомним, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

      В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в маеКНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри". Также в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Ким Чен Ын КНДР
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 07:02 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 153
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сегодня , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 579
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4517
      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      сегодня , 00:00 Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      897
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 января , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 2593
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Заговор иностранных государств": Эрдоган призывает турков менять евро и доллары на лиры
       27 мая 2018 , 18:04
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук