Кім Чен Ину передали лист від Трампа, – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся делегацією Пхеньяна, яка повернулася зі США. Очолював делегацію КНДР завідуючий відділом єдиного фронту ЦК Трудової партії Кореї Кім Йон Чхол. Він передав Кім Чен Ину лист від президента США Дональда Трампа.

Про це повідомила служба KCNA.

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Зазначається, що за підсумками зустрічі Кім Чен Ин висловив задоволення результатами проведених у Вашингтоні переговорів, а також визначив завдання і шляхи для "належної підготовки" до другого саміту США – КНДР.

Кім Йон Чхол вручив власноручно написане послання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа,

– йдеться в повідомленні.

Кім Чен Ин високо оцінив, що президент США Дональд Трамп, приділяючи велику увагу проведенню другої зустрічі на вищому рівні, проявляє "незвичайні бажання і рішучість на шляху до вирішення питань". Він також висловив "незвичайні рішучість і волю" до досягнення компромісу зі Сполученими Штатами з низки питань.



Глава делегації КНДР Кім Йон Чхол передав Кім Чен Ину листа від Трамп

19 січня у Білому домі, після зустрічі Трампа з головним спікером щодо ядерної проблеми КНДР генералом Кім Йон Чхолем у Вашингтоні, заявили про те, що Трамп проведе другий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у кінці лютого. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зауважила, що місце проведення саміту буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, що перша зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина відбулася у Сінгапурі 12 червня 2018 року. За її підсумками сторони прийняли спільну заяву, де йшлося про готовність КНДР до повної денуклеаризації. У відповідь США зобов'язалися надати Пхеньяну гарантії безпеки.



Наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесеннявиробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері". Також у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.