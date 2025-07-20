Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подразделение Беспилотных Систем 123 ОБрТрО. Там также показали соответствующие кадры.

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Как военные прокомментировали это?

На днях украинские военные продемонстрировать слаженные действия и установили украинский флаг на узком оккупированном полуострове, которое имеет стратегическое значение из-за контроля важных маршрутов. Он расположен к югу от Очакова.

Гордость – это о подразделении беспилотных систем 123-й бригады теробороны, которая на днях установила первый флаг Украины на Кинбурнской косе, как символ нашей неизбежной победы над злом,

– говорится в сообщении.

Установка украинского флага на Кинбурнской косе: смотрите видео

К слову, в конце июня морпехи установили флаг Украины на оккупированной части Херсонской области. Таким образом они передали привет российским оккупантам и напомнили, что херсонская земля принадлежит Украине.