Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підрозділ Безпілотних Систем 123 ОБрТрО. Там також показали відповідні кадри.

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Як військові прокоментували це?

Днями українські військові продемонструвати злагоджені дії та встановили український прапор на вузькому окупованому півострові, яке має стратегічне значення через контроль важливих маршрутів. Він розташований на південь від Очакова.

Гордість – це про підрозділ безпілотних систем 123-ої бригади тероборони, яка днями встановила перший прапор України на Кінбурнській косі, як символ нашої неминучої перемоги над злом,

– ідеться у повідомленні.

Встановлення українського прапора на Кінбурнській косі: дивіться відео

До слова, наприкінці червня морпіхи встановили прапор України на окупованій частині Херсонської області. Таким чином вони передали привіт російським окупантам і нагадали, що херсонська земля належить Україні.