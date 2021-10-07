К тому же заведения должны быть заполнены лишь на 50%. Об этом рассказала заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и соцзащиты Светлана Горбунова-Рубан 7 октября.
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Работники будут проверять сертификаты по вакцинации
Горбунова-Рубан говорит, что к руководству учреждений обращаются с просьбой соблюдать новые карантинные меры. Залы в театрах или кинотеатрах могут быть наполнены только на половину. К тому же работникам предоставляют право проверять у посетителей сертификаты о вакцинации.
Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками этих заведений, что они стопроцентно должны быть вакцинированы. Кроме того, предоставляем им право проверять документы людей – справки о проведенной двукратной вакцинации, сертификаты тех, кто будет приходить смотреть фильм или спектакль,
– отметила чиновница.
Коронавирус в Харькове: последние новости
- По состоянию на 7 октября город находится в оранжевой зоне.
- В то же время Харьковская область является лидером среди областей Украины по количеству больных коронавирусом.
- За минувшие сутки там зафиксировали 1 168 новых случаев.