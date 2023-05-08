Об этом 24 Каналу рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, каждая успешная операция украинских военных оказывает положительное влияние на вопросы передачи современного оружия.

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Оружия будет больше

Как отметил Березовец, украинские военные мастерски овладевают современным западным оружием. На Западе видят каждую успешную операцию Сил обороны.

Такие операции не только вдохновляют союзников, но и увеличивают объем помощи. Каждая успешная операция будет способствовать тому, что современного оружия в Украине будет больше и больше,

– считает Березовец.

Западным союзным выгодно снабжать Украину современным оружием. Тут есть определенный прагматический момент, ведь они могут протестировать свои образцы вооружения в реальных боевых действиях.

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Так случилось, например, и с ракетой "Кинжал". Это первое сбитие такой ракеты в мире в реальных боевых действиях. Ранее было лишь теоретически известно, что система Patriot может сбивать такие гиперзвуковые ракеты.

Они могут протестовать на нашей земле, как это работает. Им это необходимо, ведь Россия представляет для них экзистенциальную угрозу на десятилетие вперед, если не развалится. Поэтому это открывает для нас невиданные возможности,

– подчеркнул Березовец.

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