Кто первым в истории сбил российский "Кинжал": в Воздушных силах раскрыли эксклюзивные детали

Два года назад Украина впервые сбила "не имющую аналогов" ракету –"Кинжал". Уничтожить аэробаллистическую ракету удалось с помощью ЗРК Patriot.

Сейчас в воздушных силах показали военного, который первым в истории сбил "Кинжал". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Кто сбил первый российский "Кинжал"

Первым в мире сбил российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал" оператор зенитно-ракетного комплекса Patriot, по имени Дмитрий. В гражданской жизни он был программистом, однако с началом полномасштабной войны стал на защиту Украины.

Как сообщили в Воздушных силах, ровно 2 года назад, 4 мая 2023 года, воины подразделения 96 зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования "Центр" впервые уничтожили гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал". Это первый случай в истории, когда эту ракету удалось перехватить системе ПВО. Интересно, что сами россияне утверждали, что якобы "ни одна система ПВО в мире не способна ее уничтожить".

Впрочем, украинские воины доказали, что эти заявления – очередная российская ложь. Вспоминая исторический день, Дмитрий рассказал, что не мог поверить в то, что произошло.

Когда началась война – я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире,

– рассказал военный.

Вспоминая момент сбивания, Дмитрий рассказал, что сначала вместе с собратьями думал, что это летит "Искандер", ведь такие ракеты на радарах отображаются как баллистика. Однако, когда нашли обломки сбитой ракеты, то оказалось, что это "Кинжал".

Как Украина сбила первый "Кинжал": смотрите видео

Дмитрий добавил, что также высоко ценит своего командира, который является Героем Украины. По его словам, именно командир мотивирует весь личный состав, а также вдохновляет военных становиться лучшими, совершенствовать свои навыки и приобретать новые знания.

"Потому что, когда у тебя командир Герой Украины, у тебя нет шанса на ошибку", – добавил военный.

Украинский защитник также обратился к тем, кто колеблется участвовать в ВСУ. Он отметил, что в Воздушных силах есть место для каждого – нужна только мотивация, желание и сознание защищать Украину.

К слову, недавно во Владимирской области уничтожили 51 арсенал ГРАУ. Среди прочего вооружения там хранили и аэробаллистические ракеты "Кинжал".