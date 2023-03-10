Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг утверждение, что таким образом россияне могли проводить "разведку" по системе ПВО Patriot. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Украинское ПВО против "Кинжалов"

Юрий Игнат отмечает, что все время войны враг использовал около 20 ракет типа "Кинжал". Только по Виннице было 3 прилета за один раз в августе 2022 года. В Украине еще нет таких систем ПВО, которые могли бы сбить ракеты.

Поэтому возникло мнение, что таким образом россияне пытались "найти" систему ПВО Patriot. Спикер Воздушных сил исключает такую версию.

Нет, я не думаю что Россия не владеет разведывательной информацией о Patriot,

– заявил Игнат.

По мнению спикера, Россия выпустила такое количество "Кинжалов" из-за того, что хотела нанести точные удары по критической инфраструктуре. По словам Игната, высокотехнологичные ракеты "Кинжал" – очень дорогие. Никто из военных экспертов не может назвать точную стоимость изготовления, однако Россия не учитывает суммы, которые тратят на "оружие смерти".

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