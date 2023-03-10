Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг утверждение, что таким образом россияне могли проводить "разведку" по системе ПВО Patriot. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Украинское ПВО против "Кинжалов"
Юрий Игнат отмечает, что все время войны враг использовал около 20 ракет типа "Кинжал". Только по Виннице было 3 прилета за один раз в августе 2022 года. В Украине еще нет таких систем ПВО, которые могли бы сбить ракеты.
Поэтому возникло мнение, что таким образом россияне пытались "найти" систему ПВО Patriot. Спикер Воздушных сил исключает такую версию.
Нет, я не думаю что Россия не владеет разведывательной информацией о Patriot,
– заявил Игнат.
По мнению спикера, Россия выпустила такое количество "Кинжалов" из-за того, что хотела нанести точные удары по критической инфраструктуре. По словам Игната, высокотехнологичные ракеты "Кинжал" – очень дорогие. Никто из военных экспертов не может назвать точную стоимость изготовления, однако Россия не учитывает суммы, которые тратят на "оружие смерти".
Ракетная атака 9 марта: последние новости
- В ГУР МО заявляют, что Россия во время последнего массированного удара использовала запас ракет, которые производила как минимум месяц. Они все это время накапливали силы, работало производство, но 9 марта фактически все, что было произведено, потратили на украинские трансформаторы.
- После последней атаки в России осталось около 40 ракет типа "Кинжал". Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявляет, что враждебные запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие".
- По данным Financial Times, в Украину уже прибыла система ПВО Patriot Эта установка поможет украинским военным более эффективно защищать небо, однако ее еще не ввели в эксплуатацию.