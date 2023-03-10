Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував твердження про те, що таким чином росіяни могли проводити "розвідку" щодо системи ППО Patriot. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми: Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня
Українське ППО проти "Кинджалів"
Юрій Ігнат зазначає, що весь час війни ворог використав близько 20 ракет типу "Кинджал". Лише по Вінниці було 3 прильоти за один раз у серпні 2022 року. В Україні ще немає таких систем ППО, які могли б збити такі ракети.
Через це виникла думка, що у такий спосіб росіяни намагалися "знайти" систему ППО Patriot. Речник Повітряних сил відкидає таку версію.
Ні, я не думаю що Росія не володіє розвідувальною інформацією щодо Patriot,
– заявив Ігнат.
На думку речника, Росія випустила таку кількість "Кинджалів" через те, що хотіла завдавати точних ударів по критичній інфраструктурі. За словами Ігната, високотехнологічні ракети "Кинджал" – надзвичайно дорогі. Ніхто з військових експертів не може назвати точну вартість виготовлення, проте, Росія не зважає на суми, які витрачають на "зброю смерті".
Ракетна атака 9 березня: останні новини
- У ГУР МО заявляють, що Росія під час останнього масованого удару використала запас ракет, які виготовляла як мінімум місяць. Вони у цей час накопичували сили, працювало виробництво, але 9 березня фактично все, що було вироблено, витратили на українські трансформатори.
- Після останньої атаки у Росії лишилося близько 40 ракет типу "Кинджал". Представник ГУР МО Андрій Юсов заявляє, що ворожі запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі".
- За даними Financial Times, в Україну вже прибула система ППО Patriot. Ця установка допоможе українським військовим ефективніше захищати небо, проте її ще не ввели в експлуатацію.