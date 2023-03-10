Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував твердження про те, що таким чином росіяни могли проводити "розвідку" щодо системи ППО Patriot. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Українське ППО проти "Кинджалів"

Юрій Ігнат зазначає, що весь час війни ворог використав близько 20 ракет типу "Кинджал". Лише по Вінниці було 3 прильоти за один раз у серпні 2022 року. В Україні ще немає таких систем ППО, які могли б збити такі ракети.

Через це виникла думка, що у такий спосіб росіяни намагалися "знайти" систему ППО Patriot. Речник Повітряних сил відкидає таку версію.

Ні, я не думаю що Росія не володіє розвідувальною інформацією щодо Patriot,

– заявив Ігнат.

На думку речника, Росія випустила таку кількість "Кинджалів" через те, що хотіла завдавати точних ударів по критичній інфраструктурі. За словами Ігната, високотехнологічні ракети "Кинджал" – надзвичайно дорогі. Ніхто з військових експертів не може назвати точну вартість виготовлення, проте, Росія не зважає на суми, які витрачають на "зброю смерті".

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