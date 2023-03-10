Під час ракетного обстрілу 9 березня Росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головному управлінні розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Окупанти місяць накопичували сили

Окупанти продовжують ракетний терор, втім, наразі з урахуванням дефіциту озброєння, зокрема високоточних ракет.

Вони місяць накопичували сили, зокрема, працювало виробництво, але сьогодні (9 березня – 24 Канал) фактично все, що було вироблено, було витрачено на українські трансформатори,

– наголосив Андрій Юсов.

За його словами, ворожі запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі". Інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що загарбники намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, втім, виробляти в належній кількості вони не можуть.



"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", – заявив представник ГУР.

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Безмірного запасу немає

Росіяни, звичайно ж, досі намагаються використовувати різноманітні підходи, аби обходити міжнародні санкції. Зокрема, контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

Юсов зазначив, що частково це може вдаватися ворогу. Однак, не в тих обсягах, які б задовольняли потреби військово-промислового комплексу. "Російський ВПК останні десятиліття значною мірою деградував і сьогодні вже не становить єдиний комплекс повного циклу, який може сам виготовляти все, що потрібно", – додав представник ГУР.

Також він зауважив, що всі останні російські розробки базувалися, зокрема, на іноземних компонентів, з якими у держави-агресора великі складнощі.

Це не означає, що ракети закінчилися, але безмірного запасу у них немає,

– підкреслив представник ГУР.

Зверніть увагу! Вночі 9 березня російські загарбники атакували Україну 81 ракетою різного базування. Зокрема, були пуски Х-101/Х-555, "Калібру", Х-22, Х-47 "Кинджал", Х-31П, Х-59, С-300 та навіть 6 ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал". Окрім того, запустили 8 "Шахідів". Наші воїни знищили 34 крилаті ракети та 4 дрони-камікадзе.