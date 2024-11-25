Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kathimerini.

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Кипр рассматривает возможность вступления в НАТО

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал кипрский план "выигрышным и подчеркнул его значительный потенциал для региональной стабильности.

Первоначальные обсуждения этой инициативы начались еще с бывшим заместителем госсекретаря Викторией Нуланд, а уже летом продолжились с представителями Пентагона. Официальная презентация плана, состоявшаяся 30 октября, вывела инициативу на новый политический уровень.

После своего визита в Вашингтон Христодулидис обсудил стратегию с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Бухаресте.

Ключевая цель плана заключается в укреплении связей Кипра с НАТО и подготовка к возможному членству. Однако этот процесс зависит от ряда предпосылок. В частности, от прогресса в урегулировании кипрского конфликта и улучшения отношений между ЕС и Турцией. Прорыв в этих вопросах мог бы принести Анкаре доступ к европейским институтам, в чем ей сейчас препятствует вето Кипра.

Отметим, что Кипр представил США 3 стратегических запроса для поддержки своих потенциальных стремлений в НАТО: долгосрочное снятие оружейного эмбарго, расширение программ военного обучения и помощь в модернизации военного потенциала в соответствии со стандартами Альянса.

Никосия надеется получить американскую помощь для расширения базы Андреаса Папандреу в Пафосе, что позволит соответствовать стандартам НАТО и размещать военные силы США на постоянной основе.