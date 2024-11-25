Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kathimerini.

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Кіпр розглядає можливість вступу в НАТО

Радник з національної безпеки Джейк Салліван назвав кіпрський план "виграшним і підкреслив його значний потенціал для регіональної стабільності.

Початкові обговорення цієї ініціативи почалися ще з колишнім заступником держсекретаря Вікторією Нуланд, а вже влітку продовжилися з представниками Пентагону. Офіційна презентація плану, що відбулася 30 жовтня, вивела ініціативу на новий політичний рівень.

Після свого візиту до Вашингтону Христодулідіс обговорив стратегію з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте на саміті Європейського політичного співтовариства в Бухаресті.

Ключова мета плану полягає у зміцненні зв'язків Кіпру з НАТО і підготовка до можливого членства. Однак цей процес залежить від низки передумов. Зокрема, від прогресу у врегулюванні кіпрського конфлікту і поліпшення відносин між ЄС і Туреччиною. Прорив у цих питаннях міг би принести Анкарі доступ до європейських інституцій, у чому їй зараз перешкоджає вето Кіпру.

Зазначимо, що Кіпр представив США 3 стратегічні запити для підтримки своїх потенційних прагнень до НАТО: довгострокове зняття збройового ембарго, розширення програм військового навчання і допомогу в модернізації військового потенціалу відповідно до стандартів Альянсу.

Нікосія сподівається отримати американську допомогу для розширення бази Андреаса Папандреу в Пафосі, що дасть змогу відповідати стандартам НАТО і розміщувати військові сили США на постійній основі.