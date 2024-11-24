Про це розповідає Bloomberg з посиланням на джерела в адміністрації президента, повідомляє 24 Канал. За інформацією ЗМІ, Байден прагнув зміцнити позиції України, щоб забезпечити її сильнішу позицію у можливих переговорах із Росією.

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Чому Байден планував такий крок

В умовах наближення передачі влади новообраному президенту Дональду Трампу, який обіцяв "негайно припинити війну" шляхом домовленостей із Москвою, Байден хотів гарантувати максимальну підтримку Києва.

Публічний заклик до запрошення України до НАТО, хоча й символічний, міг би стати важливим геополітичним сигналом, що Україна залишається пріоритетом для США та їхніх союзників.

Інші кроки на підтримку України

Крім потенційного звернення щодо НАТО, адміністрація Байдена нещодавно ухвалила низку важливих рішень, спрямованих на посилення обороноздатності України.

Зокрема, дозволив завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії, що викликало негативну реакцію як у Москві, так і серед прихильників Трампа, які заявили про "непотрібну ескалацію".

Байден не приховує своєї позиції щодо підтримки України, зокрема через співпрацю із союзниками по НАТО. Його адміністрація прагнула закріпити сильні позиції Києва перед можливою зміною підходу до зовнішньої політики за Трампа.

Остаточне рішення щодо публічного заклику про запрошення України до НАТО так і не було прийнято.