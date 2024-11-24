Об этом рассказывает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента, сообщает 24 Канал. По информации СМИ, Байден стремился укрепить позиции Украины, чтобы обеспечить ее сильную позицию в возможных переговорах с Россией.

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Почему Байден планировал такой шаг

В условиях приближения передачи власти новоизбранному президенту Дональду Трампу, который обещал "немедленно прекратить войну" путем договоренностей с Москвой, Байден хотел гарантировать максимальную поддержку Киева.

Публичный призыв к приглашению Украины в НАТО, хотя и символический, мог бы стать важным геополитическим сигналом, что Украина остается приоритетом для США и их союзников.

Другие шаги в поддержку Украины

Кроме потенциального обращения по НАТО, администрация Байдена недавно приняла ряд важных решений, направленных на усиление обороноспособности Украины.

В частности, разрешил наносить удары по военным объектам в глубине России, что вызвало негативную реакцию как в Москве, так и среди сторонников Трампа, которые заявили о "ненужной эскалации".

Байден не скрывает своей позиции по поддержке Украины, в частности через сотрудничество с союзниками по НАТО. Его администрация стремилась закрепить сильные позиции Киева перед возможным изменением подхода к внешней политике при Трампе.

Окончательное решение относительно публичного призыва о приглашении Украины в НАТО так и не было принято.