Кипр отозвал разрешение на заход военных кораблей РФ в свои порты

Россия с каждым днем все больше ощущает последствия военного вторжения в Украину. Россиянам не рады почти ни в одном уголке мира.

Кипр отказался дозаправить российские корабли

Корабли ВМФ России намеревались зайти в порт Лимасол. Однако Кипр отозвал свое разрешение на захождение российских судов.

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Об этом сообщила кипрская газета "Филелефтерос" со ссылкой на дипломатические источники. В порт должны были зайти пять российских кораблей.

Они должны были совершить визит для дозаправки в рамках соглашения между Кипром и Россией. Среди российских кораблей – фрегаты и катера снабжения.

Из-за запрета россиянам пришлось искать другие порты, чтобы заправить свои суда.

Действия Кипра вызваны вторжением России в Украину. Сообщается, что российским кораблям теперь запрещено заходить в порты Кипра.

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