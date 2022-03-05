Кипр отозвал разрешение на заход военных кораблей РФ в свои порты
Источник:"Интерфакс-Украина"
Россия с каждым днем все больше ощущает последствия военного вторжения в Украину. Россиянам не рады почти ни в одном уголке мира.
Кипр отказался дозаправить российские корабли
Корабли ВМФ России намеревались зайти в порт Лимасол. Однако Кипр отозвал свое разрешение на захождение российских судов.
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Об этом сообщила кипрская газета "Филелефтерос" со ссылкой на дипломатические источники. В порт должны были зайти пять российских кораблей.
Они должны были совершить визит для дозаправки в рамках соглашения между Кипром и Россией. Среди российских кораблей – фрегаты и катера снабжения.
Из-за запрета россиянам пришлось искать другие порты, чтобы заправить свои суда.
Действия Кипра вызваны вторжением России в Украину. Сообщается, что российским кораблям теперь запрещено заходить в порты Кипра.
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