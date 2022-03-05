Кіпр відмовився дозаправити російські кораблі

Кораблі ВМФ Росії планували зайти в порт Лімасол. Однак Кіпр відкликав свій дозвіл на заходження російських суден.

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Про це повідомила кіпрська газета "Філелефтерос" з посиланням на дипломатичні джерела. У порт мали зайти п'ять російських кораблів.

Вони мали здійснити візит для дозаправлення в рамках угоди між Кіпром і Росією. Серед російських кораблів – фрегати та катери забезпечення.

Через заборону росіянам довелося шукати інші порти, щоб заправити свої судна.

Дії Кіпру спричинені вторгненням Росії в Україну. Повідомляється, що російським кораблям відтепер заборонено заходити до портів Кіпру.

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