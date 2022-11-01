Изменения вступят в силу с 1 декабря. После этого бегущие за границу россияне должны будут платить от 40 до 80 евро.

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Сбор составит:

для взрослых 80 евро,

а за детей от 6 до 12 лет нужно будет заплатить 40 евро.

В то же время в Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.

Какие страны запретили въезд россиянам

Недавно ряд европейских стран ответили на призыв президента Украины Владимира Зеленского изолировать граждан России, пока они не изменят свою философию, ведь шенген – не для убийц.

Следовательно, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами. Россияне не смогут попасть на территорию этих государств независимо от того, какой страной выдана шенгенская виза.

Премьеры отметили, что поездки в Европейский союз – это "привилегия, которая не относится к правам человека". Исключения действуют только для водителей грузовиков, дипломатов и для въезжающих в страну по гуманитарным причинам.

А с 25 октября решило усилить визовые ограничения для российских граждан и правительство Чехии . Страна официально закрыла россиянам въезд на основании кратковременных шенгенских виз.

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