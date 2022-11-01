Зміни наберуть чинності з 1 грудня. Після цього росіяни, які тікають за кордон, повинні будуть платити від 40 до 80 євро.

Важливо "Ні" російським ухилянтам: скільки поляків підтримують заборону на в'їзд для громадян Росії

Збір становитиме:

для дорослих 80 євро,

а за дітей віком від 6 до 12 років потрібно буде заплатити 40 євро.

Водночас на Кіпр, який не входить до шенгенської зони, без національної кіпрської візи можуть в'їжджати росіяни, які мають шенгенські візи або багаторазові національні візи Румунії, Хорватії чи Болгарії.

Які країни заборонили в'їзд росіянам

Нещодавно низка європейських країн відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського ізолювати громадян Росії, доки вони не змінять свою філософію, адже шенген – не для вбивць.

Відтак 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. Росіяни не зможуть потрапити на територію зазначених держав незалежно від того, якою країною видана шенгенська віза.

Прем'єри зазначили, що поїздки до Європейського союзу – це "привілей, який не належить до прав людини". Винятки діють лише для водіїв вантажівок, дипломатів та для тих, хто в'їжджає до країни з гуманітарних причин.

А з 25 жовтня вирішив посилити візові обмеження для російських громадян і уряд Чехії. Країна офіційно закрила росіянам в'їзд на підставі короткочасних шенгенських віз.

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