Могут подписать соглашение "о 100-летней дружбе": премьер Великобритании приехал в Украину

Украину посещают представители стран-союзниц. В частности, премьер-министр Великобритании приехал в наше государство.

Кир Стармер 16 января приехал в Украину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему он приехал

Западные журналисты пишут, что он встретится с украинским президентом.

В частности, СМИ также пишут, что чиновники подпишут соглашение об углублении действующих отношений в области обороны и усилении экономических связей в невоенных сферах. Говорится о "соглашении о 100-летней дружбе".

Кроме этого, премьер Великобритании и украинский президент обсудят, какие гарантии безопасности стране может предоставить Великобритания. Они также могут затронуть тему британских миротворцев в Украине после перемирия с Россией.

Это путешествие в Украину стало первым для Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

Великобритания поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Это государство неоднократно поставляло нашей стране оружие и поддерживало финансово.