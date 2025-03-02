Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Стармер заявил, что Трамп хочет длительного мира

Кир Стармер заявил, что Владимир Путин вернется с новой войной, если он получит такой шанс. Именно поэтому, по словам премьера Великобритании, Украина нуждается в гарантиях безопасности.

У Стармера также спросили, сделал ли Владимир Зеленский что-то плохое в последние дни, имея в виду встречу в Белом доме.

Нет, я думаю, что это человек, чья страна три года находится в состоянии войны,

– ответил он.

Премьер-министр Великобритании подтвердил, что доверяет Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу и вспомнил свои предыдущие разговоры и встречи с президентом США.

Должен сказать, что я много раз разговаривал с президентом Трампом. Я встречался с ним дважды... Я четко понимаю, что он хочет длительного мира. Он хочет прекратить войну в Украине,

– подчеркнул Стармер.

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К слову, в воскресенье, 2 марта, Кир Стармер также заявил, что Великобритания и Франция совместно будут работать с Украиной и "возможно, одной или двумя другими странами" над созданием нового мирного плана. После его представят США.