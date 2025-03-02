Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова политика, которые цитирует The Guardian. На вопрос об инциденте Стармер ответил – "никто не хочет этого видеть".

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Что Стармер говорит о конфликте

Британский премьер имел телефонные разговоры с президентами Украины и США после событий в Овальном кабинете. Его целью было "снять напряженность" и вернуть всех к "центральному фокусу" – поддержке Украины для прекращения боевых действий в долгосрочной перспективе.

Теперь Великобритания и Франция готовят новый мирный план. Более того, Стармер верит в то, что Трамп хочет стабильного мира в Украине, и отмечает – для этого необходимы американские гарантии безопасности.

Великобритания и Франция являются наиболее прогрессивными в этом вопросе, и именно поэтому мы с президентом Макроном будем работать над этим планом, который затем обсудим с США,

– сказал британский премьер-министр.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Лондоне пройдет саммит европейских лидеров, где будут обсуждать завершение боевых действий и европейскую безопасность.