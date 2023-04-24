Как Россия отреагирует на потерю Крыма и ударит ли ядеркой по Украине

Украинское руководство неоднократно заявляло, что Крым – ключ к окончанию войны. Однако аннексированный полуостров – это и самое болезненное место российского диктора Путина.

Американские издания отмечали, что реакция России на освобождение Крыма может быть непредсказуемой и сокрушительной. Однако глава ГУР Кирилл Буданов говорит, что следует рассматривать Россию как части царства.

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Различные части царства будут реагировать по-разному

Российская федерация – это только условная федерация. Это по сути было унитарное государство, а сейчас это все стало царством по факту... Мнения каждой из этих категорий будут разные,

– заявил Буданов.

В то же время, он добавил, что Путина, Шойгу и Герасимова трудно назвать политической элитой. Глава ГУР призвал их называть военно-политическим руководством.

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Кроме того, Буданов сказал, что следует отдать должное российской пропаганде. Они ведь уже наработали модели освещения любых новостей, в том числе и деоккупацию Крыма. По его словам, российская пропаганда будет работать мощно на свое общество.

"Мучительно это признавать, но надо сказать: их пропагандистская машина во время потери Херсона максимально эффективно себя показала. Они показали потерю Херсона – а это было наибольшее достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как будничное дело. Причем вывернули это так, что это в принципе еще и хорошая вещь была для них", – заметил начальник разведки.

Деоккупацию Крыма в России воспримут должным образом

По словам Буданова, российская пропаганда представит эту новость под соусом "вынужденный шаг с частицей счастья".

"Поверьте, там пропагандистская машина работает как образец, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", – подчеркнул глава ГУР.

Буданов убежден, что деоккупация Крыма не станет для Путина тем фактором, который заставит его применить ядерный арсенал.

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