Как сообщил глава Офиса Президента в Telegram 8 октября, в рамках поездки запланирован ряд встреч.

"Продолжаем работать над укреплением дипломатии заради наближения устойчивого и справедливого мира для Украины", – подчеркнул он.

Также была подчеркнута необходимость сохранения единства в обществе и всесторонней поддержки Сил обороны в условиях сложной дипломатической работы.

"Не обо всем можно говорить, но мы должны оставаться мудрыми, сплоченными и поддерживать свою армию. Мир не достигается громкими заявлениями – это тяжелая совместная работа. Работаем", – подытожил Кирилл Буданов.