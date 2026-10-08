Як повідомив керівник Офісу Президента у Telegram 8 жовтня, у межах поїздки заплановано низку зустрічей.

Українська делегація прямує до США

Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України,

– наголосив Буданов.

Також було підкреслено необхідність збереження єдності та всебічного сприяння Силам оборони в умовах важкої дипломатичної праці.

"Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо", – підсумував очільник ОП.