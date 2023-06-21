Барбершоп, ядерка и трепанация черепа: соцсети разорвало мемами из-за новой прически Буданова

Российская пропаганда в течение нескольких недель распространяла фейк о "смерти" начальника ГУР Кирилла Буданова. Уже 20 июня руководитель разведки "засветился" в публичном пространстве и еще с новой прической.

Собственно новый имидж Буданова стал источником новых мемов украинцев. 24 Канал собрал лучшие из них.

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Как украинцы шутят о стрижке руководителя ГУР

20 июня заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала свежую фотографию с руководителем разведки. На фото стоит лысый, но живой-здоровый Буданов.

Пользователи сети сразу обратили на это внимание и засыпали ленты соцсетей шутками.

Заметим, что это был первый выход главы ГУР на публику после ряда фейков россиян о его "смерти". Такое событие сравнили со сценой сериала "Игра престолов", где главная героиня выходит целая и невредимая из сожженного дома.

Поскольку руководитель разведки известен своим молчанием и интересными намеками относительно ситуации на поле боя, пользователи шутят об обстановке в Генштабе России после такого изменения имиджа Буданова.

Кроме того, в этой ситуации украинцы тоже смеются над собой. Ведь, когда Буданов рассказывал об угрозе подрыва Запорожской АЭС и ядерной опасности, украинцы все еще шутили о его прическе.

Ну, конечно, пользователи соцсетей не смогли удержаться от шуток о парикмахере.

Мемы о Буданове: смотрите видео

Украинцы также попытались сымитировать очередной фейк россиян. Таким образом пользователи показали, как могло выглядеть оправдание пропагандистов после появления Буданова на публике.

Как могло выглядеть оправдание россиян / Фото из соцсетей

Шутки о новой прическе Буданова / Скриншот

Как выглядит Буданов после "смерти" / Скриншот