Власне, новий імідж Буданова став джерелом нових мемів українців. 24 Канал зібрав найкращі з них.

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Як українці жартують про стрижку керівника ГУР

20 червня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова опублікувала свіженьку світлину з керівником розвідки. На світлині стоїть лисий, але живий-здоровий Буданов.

Користувачі мережі одразу звернули на це увагу і засипали стрічки соцмереж жартами.

Зауважимо, що це був перший вихід глави ГУР на публіку після низки фейків росіян про його "смерть". Таку подію порівняли зі сценою серіалу "Гра престолів", де головна героїня виходить ціла і неушкоджена зі спаленого будинку.

Позаяк керівник розвідки відомий своїм мовчанням та цікавими натяками щодо ситуації на полі бою, користувачі жартують про обстановку у Генштабі Росії після такої зміни іміджу Буданова.

Крім того, у цій ситуації українці також сміються з себе. Адже коли Буданов розповідав про загрозу підриву Запорізької АЕС та ядерної небезпеки, українці все ще жартували про його зачіску.

Ну, звісно, користувачі соцмереж не змогли втриматися від жартів про перукаря.

Меми про Буданова: дивіться відео

Українці також спробували зімітувати черговий фейк росіян. Таким чином, користувачі показали, як могло виглядати виправдання пропагандистів після появи Буданова на публіці.

Як могло виглядати виправдання росіян / Фото з соцмереж

Жарти про нову зачіску Буданова / Скриншот

Як виглядає Буданов після "смерті" / Скриншот