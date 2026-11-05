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"Закон один для всех": Кирилл Буданов отреагировал на новые записи по делу "Карфаген"

Татьяна Бабич
Кирилл Буданов прокомментировал последние громкие события - 24 Канал

Буданов прокомментировал расследование дела "Карфаген" / Getty Images

5 ноября Кирилл Буданов прокомментировал ход расследования по делу "Карфаген". Он заявил, что должности, звания и полномочия не помогут избежать ответственности за совершенные правонарушения.

Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram. По его словам, коррупция и любые правонарушения должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные должны понести наказание.

 
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Что сказал генерал?

Ситуация требует своевременных сильных действий. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений– подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также подчеркнул, что закон действует одинаково для каждого гражданина, а построение сильного правового государства остается общей целью.

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Что известно о последних событиях?

В частности, 4 ноября детективы задержали должностное лицо СБУ Сергея Дуку по подозрению в прикрытии мошеннических колл-центров и наркобизнеса.

Расследование набирает обороты. 5 ноября в рамках операции о подозрении сообщили 5 участникам преступной организации, среди которых – чиновники силовых структур. По данным следствия, они систематически подкупали стражей порядка, чтобы те прикрывали их нелегальный бизнес.

К тому же детективы НАБУ и прокуроры САП также проводили обыски у начальника полиции Киевской области Андрея Рубеля. В то же время, по информации СМИ, его не задерживали.

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