"Закон один для всіх": Кирило Буданов відреагував на нові плівки у справі "Карфаген"

Буданов прокоментував розслідування справи "Карфаген" / Getty Images
Кирило Буданов 5 листопада відреагував на розслідування справи "Карфаген". Він заявив, що посади, звання та повноваження не допоможуть уникнути відповідальності за вчинені правопорушення.
Відповідну заяву він опублікував у телеграмі. За його словами, корупція та будь-які правопорушення мають отримувати належну правову оцінку, а винні повинні понести покарання.
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Що сказав генерал?
Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об'єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень
Він також акцентував, що закон діє однаково для кожного громадянина, а розбудова сильної правової держави залишається спільною метою.
Прогнози
Що відомо про останні події?
Зокрема, 4 листопада детективи затримали посадовця СБУ Сергія Дуку за підозрою в прикритті шахрайських колцентрів і наркобізнесу.
Розслідування набирає обертів. 5 листопада в межах операції про підозру повідомили 5 учасникам злочинної організації, серед яких – високопосадовці силових структур. За даними слідства, вони систематично підкуповували правоохоронців, щоб ті прикривали їхній нелегальний бізнес.
До того ж, детективи НАБУ та прокурори САП також проводили обшуки в начальника поліції Київської області Андрія Рубеля. Водночас, за інформацією ЗМІ, його не затримували.
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