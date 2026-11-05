Live
Переглядів: Час читання:1 хв

"Закон один для всіх": Кирило Буданов відреагував на нові плівки у справі "Карфаген"

Тетяна Бабич
Кирило Буданов відреагував на останні резонансні події - 24 Канал

Буданов прокоментував розслідування справи "Карфаген" / Getty Images

Кирило Буданов 5 листопада відреагував на розслідування справи "Карфаген". Він заявив, що посади, звання та повноваження не допоможуть уникнути відповідальності за вчинені правопорушення.

Відповідну заяву він опублікував у телеграмі. За його словами, корупція та будь-які правопорушення мають отримувати належну правову оцінку, а винні повинні понести покарання.

 
Adv

популярні відео

Що сказав генерал?

Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об'єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень– підкреслив Кирило Буданов.

Він також акцентував, що закон діє однаково для кожного громадянина, а розбудова сильної правової держави залишається спільною метою.

Прогнози

Чи будуть нові плівки НАБУ до кінця осені?

Чи оприлюднить НАБУ нові резонансні плівки до кінця листопада?

x2
22 964
24 дні
 Більше прогнозів тут →

Що відомо про останні події?

Зокрема, 4 листопада детективи затримали посадовця СБУ Сергія Дуку за підозрою в прикритті шахрайських колцентрів і наркобізнесу.

Розслідування набирає обертів. 5 листопада в межах операції про підозру повідомили 5 учасникам злочинної організації, серед яких – високопосадовці силових структур. За даними слідства, вони систематично підкуповували правоохоронців, щоб ті прикривали їхній нелегальний бізнес.

До того ж, детективи НАБУ та прокурори САП також проводили обшуки в начальника поліції Київської області Андрія Рубеля. Водночас, за інформацією ЗМІ, його не затримували.

Повʼязані теми:

Коментарі

3 коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv