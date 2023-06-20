"Погиб, а тогда воскрес": Буданов рассказал, как реагирует на фейки о своей "смерти"

Российские пропагандисты регулярно "хоронят" Кирилла Буданова. Глава ГУР рассказал, как реагирует на фейки и назвал их "недоработанными".

Руководитель ГУР МО в эфире телемарафон с улыбкой отреагировал на вопрос о российских фейках, сообщает 24 Канал. Буданов подчеркнул, что воспринимает их достаточно смешно и реагирует так же.

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Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-нибудь реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки, скажем так. Все понимали, что со мной все нормально, ну те люди, которые это делали. Они же четко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками,

– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что так называемые "новости" позволяют поймать на крючок "экспертов" вроде Ильи Кивы, который рассказывал, что "Буданов погиб, воскрес, а потом впал в кому".

Что оккупанты врут о Буданове

Российские оккупанты регулярно "хоронят" Кирилла Буданова. При этом оккупанты лгут настолько бестолково, что сами забывают, о чем визжали раньше, и сообщают то о "смерти" главы ГУР МО, то о том, что он – в тяжелом состоянии. Недавно "Буданова в тяжелом состоянии доставили в Германию".