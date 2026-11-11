Буданов встретился с организатором покушения на него за столом переговоров в Абу-Даби, – Le Monde

В ходе переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби глава Офиса президента Кирилл Буданов встретился с представителем российской делегации Дмитрием Минаевым. По данным украинской разведки, он причастен к организации покушения на Буданова в 2019 году.

Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Что известно о встрече Буданова с Минаевым?

Встреча состоялась во вторник, 10 ноября, в пятизвездочном отеле Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Даби, где в течение двух дней проходили переговоры о прекращении войны в Украине.

Дмитрий Минаев возглавляет контрразведку Федеральной службы безопасности России и входит в состав российской переговорной делегации. По информации украинской разведки, он причастен к организации покушения на Кирилла Буданова в 2019 году.

Журналисты обратили внимание на реакцию главы Офиса президента во время встречи. По их мнению, Буданов выглядел как человек, иронично воспринимающий ситуацию, словно распознавший очередную провокацию Владимира Путина.

В состав российской переговорной группы также вошли высокопоставленные сотрудники ФСБ, связанные с деятельностью российских спецслужб против Украины. В частности, Минаев возглавил экспертную группу, а Алексей Комков – Пятую службу ФСБ.

Кроме того, в составе российской делегации есть трое уроженцев современной Украины: помощник Владимира Путина Владимир Мединский, генерал-лейтенант военной разведки Александр Зорин и Дмитрий Минаев. Все они сделали карьеру в российских государственных или силовых структурах.

Напомним, 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева российские "киллеры пытались убить тогдашнего офицера " Главного управления разведки Кирилла Буданова. На улице Уильямса взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, принадлежавший разведчику, однако на момент взрыва его в машине не было.

По данным издания "Бабель", взрыв произошел случайно, когда один из исполнителей закладывал взрывчатку, которая преждевременно сработала. В результате этого злоумышленнику оторвало руку. К организации и совершению покушения были причастны Алексей Комаричев и Тимур Дзортов.

Узнав от очевидцев о еще одном нападавшем, Буданов прибежал на место происшествия и с пистолетом отправился на его поиски, однако мужчине удалось скрыться. Впоследствии подозреваемых задержали, а суд приговорил их к семи и восьми годам лишения свободы.

В 2024 году Дзортова передали России в ходе обмена пленными, а через год он присоединился к ингушскому батальону "Эрзи" и вернулся воевать против Украины.