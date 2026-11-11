Буданов за столом переговорів в Абу-Дабі зустрівся з організатором замаху на себе, – Le Monde

Про це повідомило французьке видання Le Monde.

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Що відомо про зустріч Буданова з Мінаєвим?

Зустріч відбулася у вівторок, 10 листопада, у п'ятизірковому готелі Emirates Palace Mandarin Oriental в Абу-Дабі, де протягом двох днів тривали переговори щодо завершення війни в Україні.

Дмитро Мінаєв очолює контррозвідку Федеральної служби безпеки Росії та входить до складу російської переговорної делегації. За інформацією української розвідки, саме він організував замах на Кирила Буданова у 2019 році.

Журналісти звернули увагу на реакцію керівника Офісу президента під час зустрічі. На їхню думку, Буданов мав вигляд людини, яка з іронією сприймає ситуацію, ніби розпізнав чергову провокацію Володимира Путіна.

До російської переговорної групи також увійшли високопосадовці ФСБ, пов'язані з діяльністю російських спецслужб проти України. Зокрема, Мінаєв очолив експертну групу, а Олексій Комков – П'яту службу ФСБ.

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Крім того, у складі російської делегації є троє уродженців сучасної України: помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, генерал-лейтенант військової розвідки Олександр Зорін і Дмитро Мінаєв. Усі вони побудували кар'єру в російських державних або силових структурах.

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року в Голосіївському районі Києва російські кілери намагалися вбити тодішнього офіцера Головного управління розвідки Кирила Буданова. На вулиці Вільямса вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda, який належав розвіднику, однак на момент підриву його в машині не було.

За даними видання "Бабель", вибух стався випадково, коли один із виконавців закладав вибухівку, яка передчасно здетонувала. Унаслідок цього зловмиснику відірвало руку. До організації та виконання замаху були причетні Олексій Комаричов і Тимур Дзортов.

Почувши від очевидців про ще одного нападника, Буданов прибіг на місце події та з пістолетом вирушив шукати його, однак чоловікові вдалося втекти. Згодом підозрюваних затримали, а суд призначив їм сім та вісім років ув'язнення.

У 2024 році Дзортова передали Росії під час обміну полоненими, а за рік він приєднався до інгушського батальйону "Ерзі" та повернувся воювати проти України.