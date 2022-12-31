Правлению Путина грозит конец: Буданов оценил риски современного режима России

Критика Путина нарастает. Кирилл Буданов сказал, что с каждым днем становится все очевиднее, что угроза существованию режима Путина очень велика.

В интервью для BBC News Украина Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что нынешнему российскому режиму грозит конец. Это сейчас ясно видно даже по риторике кремлевских пропагандистов. Об этом пишет 24 канал.

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Риски для режима Путина растут

Кирилл Буданов убежден, что угроза существованию режима в России "достаточно велика". Это видно даже невооруженным глазом. Критика Путина внутри страны растет. И даже российские пропагандисты, 10 месяцев назад угрожавшие стереть весь мир в "радиоактивный пепел", теперь говорят о том, как "все изменится".

Проявления этого сейчас совершенно на лицо. Хотя бы посмотрите их официальные пропагандистские программы – и вы увидите, как менялась риторика. От "возьмем Киев за три дня" и "весь мир – в радиоактивный пепел" на то, что с начала осени "ну нам бы не проиграть", а теперь уже "нам бы сохранить свои жизни после того, как все изменится",

– сказал Буданов.

В России заканчиваются ракеты

Буданов также уверен, что Россия продолжит террористические атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Однако это будет продолжаться недолго – у оккупантов осталось довольно немного ракет.

Глава ГУР пояснил, что оборонная промышленность России не способна изготовить достаточное количество для обеспечения постоянных массированных ракетных обстрелов. Это еще одна причина, почему Россияне сейчас пытаются найти ракетное вооружение в других странах мира и начали активно использовать "Шахиды".