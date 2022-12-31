В інтерв'ю для BBC News Україна очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що нинішньому російському режиму загрожує кінець. Це зараз чітко видно навіть по риториці кремлівських пропагандистів. Про це пише 24 канал.

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Ризики для режиму Путіна зростають

Кирило Буданов переконаний, що загроза існуванню режиму в Росії "досить велика". Це видно навіть неозброєним оком. Критика Путіна всередині країни зростає. І навіть російські пропагандисти, які 10 місяців тому погрожували стерти весь світ у "радіоактивний попіл", тепер говорять про те, як "все зміниться".

Прояви цього зараз абсолютно на лице. Навіть подивіться їхні офіційні пропагандистські програми й ви побачите, як змінювалася риторика від "візьмемо Київ за три дні" і "весь світ – у радіоактивний попіл" на те, що з початку осені "ну нам би не програти", а зараз вже "нам би зберегти свої життя після того, як усе зміниться",

– сказав Буданов.

У Росії закінчуються ракети

Буданов також переконаний, що Росія продовжить терористичні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Проте це триватиме не довго – в окупантів залишилось досить небагато ракет.

Очільник ГУР пояснив, що оборонна промисловість Росії не здатна виготовити достатню кількість для забезпечення постійних масованих ракетних обстрілів. Це ще одна причина, чому Росіяни намагаються зараз знайти ракетне озброєння в інших країнах світу та почали активно використовувати "Шахіди".