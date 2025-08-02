Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на группу школы.

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Как звали мальчика, который погиб на Сумщине 2 августа?

В школе написали, что это Кирилл Головко. Россияне ударили дроном, парень не выжил. Другой подросток в больнице.

Около 14:30 во время вражеской атаки БПЛА по Свесской общине погиб наш ученик – восьмиклассник Кирилл Головко. Рядом с местом попадания находились двое подростков. Один из них – Кирилл. Он получил смертельные ранения... Это невосполнимая потеря. Неописуемая боль. Мы не можем поверить. Мы не можем смириться,

– говорится в заметке.

Он всегда был веселым, активным, добрым и искренним ребенком. О нем вспоминают: умел поддержать, развеселить, был искренним другом и радостью для всех, кто его знал.

"Искренние соболезнования родным, друзьям и всей школьной семье. Никакие слова не способны уменьшить эту боль. Помним. Скорбим вместе с вами. Россия целится по мирным. По детям. По нашему будущему... Вечная память тебе, Кирилл... Твоя школьная семья никогда тебя не забудет", – сказано в группе школы.

24 Канал выражает искренние соболезнования всем, кто знал Кирилла. Вечная память!