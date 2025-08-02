Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

Что известно о смерти ребенка на Сумщине 2 августа?

Около 14:30 враг атаковал Свескую общину. Пострадали двое подростков, которые были рядом с местом удара. 12-летний мальчик умер до приезда медиков. Неописуемая боль. Искренние соболезнования семье. Никакие слова не уменьшат этой потери,

– написал Григоров.

13-летнего подростка госпитализировали с осколочными ранениями, сейчас врачи борются за его здоровье, как написали в ОВА.