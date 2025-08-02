Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
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Що відомо про смерть дитини на Сумщині 2 серпня?
Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків. Невимовний біль. Щирі співчуття родині. Жодні слова не зменшать цієї втрати,
– написав Григоров.
13-річного підлітка госпіталізували з уламковими пораненнями, зараз лікарі борються за його здоров'я, як написали в ОВА.
За словами Григорова, обставини трагедії встановлюють.
"Росія продовжує цілити по мирних. По дітях. Закликаю мешканців прикордонних громад не ігнорувати тривоги. Бережіть себе і своїх дітей", – додав він.
24 Канал висловлює співчуття родині загиблого хлопчика.
Останні обстріли Сум
Окупанти постійно б'ють по цьому місту й області. 1 серпня Суми були частково без електроенергії. Тоді ж ворог пошкодив вокзал і потяг Харків – Ужгород.
2 серпня росіяни влучили по авто Укрпошти під Сумами.