Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про атаку дроном автівки Укрпошти?

Зранку 2 серпня у Сумському районі під ворожий удар потрапив автомобіль Укрпошти.

Поштову автівку російський дрон атакував близько години тому в одному з сіл Миколаївської сільської громади,

– повідомив Григоров о 10:29.

️На жаль, відомо, що є потерпілі внаслідок російських дій. Так, постраждали водій і працівниця.

За даними голови ОВА, потерпілі самостійно доїхали до лікарні – наразі їх обстежують медики.

Також вказується, що автомобіль пошкоджено.

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Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня окупанти атакували Україну 53 засобами повітряного нападу, зокрема 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Також противник атакував 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА.