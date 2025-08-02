Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Думская".

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Що відомо про вибухи на Одещині?

Російські окупаційні війська продовжують терор українських міст. Так, з ночі ворожі сили продовжують атаку ударним БпЛА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зранку 2 серпня вибухи пролунали на Одещині.