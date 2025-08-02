Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на групу школи.

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Як звали хлопчика, який загинув на Сумщині 2 серпня?

У школі написали, що це Кирило Головко. Росіяни вдарили дроном, хлопець не вижив. Інший підліток у лікарні.

Близько 14:30 під час ворожої атаки БпЛА по Свеській громаді загинув наш учень – восьмикласник Кірілл Головко. Поряд із місцем влучання перебували двоє підлітків. Один із них – Кірілл. Він отримав смертельні поранення… Це непоправна втрата. Невимовний біль. Ми не можемо повірити. Ми не можемо змиритися,

– йдеться в дописі.

Він завжди був веселою, активною, доброю і щирою дитиною. Про нього згадують: умів підтримати, розвеселити, був щирим другом і радістю для всіх, хто його знав.

"Щирі співчуття рідним, друзям і всій шкільній родині. Жодні слова не здатні зменшити цей біль. Пам'ятаємо. Сумуємо разом із вами. Росія цілить по мирних. По дітях. По нашому майбутньому… Вічна пам'ять тобі, Кірілл… Твоя шкільна родина ніколи тебе не забуде", – сказано в групі школи.

24 Канал висловлює щирі співчуття всім, хто знав Кирила. Вічна пам'ять!