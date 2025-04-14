Восьмиклассник вместе с мамой находился в автобусе, когда Россия обстреляла город. Несмотря на ранения, мальчик выпрыгнул в разбитое окно транспорта и открыл заблокированные двери, передает 24 Канал.

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В каком состоянии маленький герой из Сум

Исполняющий обязанности главы Сум Артем Кобзарь рассказал в эфире телемарафона, что Кирилл – действительно героический ребенок.

По словам чиновника, мальчик вместе с мамой и другими людьми ехали в автобусе. Прозвучал взрыв – убило водителя. Никто не смог открыть дверь. Тогда Кирилл выпрыгнул в окно и выломал дверь, позволив людям выйти из автобуса, который начинал уже гореть.

Известно, что мальчик – воспитанник ДЮСШ "Факел", где занимается вольной борьбой.

Кирилл планировал ехать в ближайшее время на соревнования. Впрочем, во время ракетного обстрела получил ранения. У ребенка три осколка в голове. Один достали, другими двумя занимаются. Парня отпустили домой после того, как достали один из осколков. Сегодня его уже забрали в областную детскую больницу.