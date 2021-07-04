В семье более миллиона долларов, – Тимошенко рассказал, где взял деньги на дорогое имение

В начале 2021 года заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко приобрел себе имение недалеко от Киева. Его площадь – 360 квадратных метров.

Стало известно, что дом оформлен на жену Тимошенко. После этого встал вопрос, откуда у координатора программы "Большое строительство" столько денег.

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По словам Тимошенко, дом стоит примерно 5 миллионов гривен, а не 10, 20, 30 миллионов гривен. Он пояснил, что когда только пришел в Офис Президента, то заполнил декларацию.

У нашей семьи более миллиона долларов состояния. Мы хотели купить дом, мы его действительно искали 2 или 2,5 года, нашли и приобрели за деньги, которые заработали до этого,

– рассказал Тимошенко.

Он отметил, что его жена Елена Тимошенко занимается бизнесом. Поэтому купить такой дом – не является проблемой, она может позволить это сделать из годовой заработной платы.

Замглавы ОП отметил, что покупку согласовал с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он заявил, что обязательно укажет новое приобретение в годовой декларации. "Я пришел, попросил, сказал, что я хочу приобрести дом, озвучил сумму, за которую покупаю. Мы проговорили это, и я это сделал", – он добавил.

О каком доме говорится