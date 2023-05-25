Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд объявил приговор фигурантам дела
Источник:Суспильне
В 2019 году умер 5-летний Кирилл Тлявов, которого из огнестрельного оружия ранили нетрезвые патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком. Только в 2023 году суд объявил приговор злоумышленникам.
Так, засудили экс-полицейского Ивана Приходько и правоохранителя Владимира Петровца. Еще двое фигурантов дела суд оправдал.
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Какой приговор объявил суд
Ивану Приходько назначили 4 года лишения свободы за непреднамеренное убийство Кирилла Тлявова. Суд также принял решение учесть его срок пребывания под стражей и учесть за лишение свободы.
Также с Приходько стянут более 135 тысяч гривен. К тому же он должен выплатить миллион гривен морального вреда родственникам погибшего мальчика: родителям мальчика – 800 тысяч гривен, бабушке – 200 тысяч гривен.
Правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на 2 года при сохранении патронов.
Еще двух фигурантов дела – Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца – суд оправдал.
Убийство Кирилла Тлявова: все, что известно
- 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.
- Тогда подозревали, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских: старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали.
- Однако подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал.
- 3 июня мальчик скончался. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны.
- Подозреваемым избрали меру пресечения – 60 дней без права внесения залога.
- По статье об умышленном убийстве правоохранителям грозило от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
- Кстати, мама мальчика показала его последнее прижизненное фото. На фотографии маленький Кирилл стоит во дворе дома и улыбается.
- Ранее Сергей Князев рассказал, как и что делали сотрудники полиции в день совершения преступления против 5-летнего Кирилла Тлевава.