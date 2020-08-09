На популярном курорте в Запорожской области туристы заметили гигантскую медузу. Размеры морского жителя действительно впечатляют.

Отдыхающий сфотографировал медузу на память. Об этом сообщает сайт Misto.zp.ua.

Важно Гигантские медузы атакуют Азовское море: фото, видео

В сети уже успели окрестить большого морского жителя "мутантом". На самом деле медузы вида корнерот, которые в этом году заполонили пляжи Азовского моря, могут достигать до двух метров в диаметре.

Как пишет местное издание pro.berdiansk.biz, корнерот – не совсем типичный вид медузы для Азовского моря. Ученые утверждают, что этот вид медуз занесло из Черного моря.



Медузы в Азовском море / Фото телеграмм-сообщества "Хуйовый Харьков"

Почему нетипичные медузы заполонили Азовское море

Появление в Азовском море представителей черноморской фауны связано, в первую очередь, с повышением в нем уровня солености и климатическими причинами

Обратите внимание, что корнерот – это опасная медуза, которая своими щупальцами может больно ужалить человека.

Больше о том, что делать, когда ужалила медуза – читайте по ссылке.