На популярному курорті у Запорізькій області туристи помітили гігантську медузу. Розміри морського жителя дійсно вражають.

Відпочивальник сфотографував медузу на пам'ять. Про це повідомляє сайт Vgorode.

Важливо Гігантські медузи атакують Азовське море: фото, відео

У мережі вже встигли охрестити великого морського жителя "мутантом". Насправді ж медузи виду корнерот, які цьогоріч заполонили пляжі Азовського моря, можуть досягати до двох метрів у діаметрі.

Як пише місцеве видання pro.berdiansk.biz, корнерот – не зовсім типовий вид медузи для Азовського моря. Науковці стверджують, що цей вид медуз занесло з Чорного моря.



Медузи в Азовському морі / Фото телеграм-спільноти "Хуйовий Харків"

Чому нетипові медузи заполонили Азовське море

Поява в Азовському морі представників чорноморської фауни пов'язана, у першу чергу, з підвищенням в ньому рівня солоності, і кліматичними причинами

Зверніть увагу, що корнерот – це небезпечна медуза, яка своїми щупальцями може боляче вжалити людину.

Більше про те, що робити, коли вжалила медуза – читайте за посиланням.