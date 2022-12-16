В Кировоградской, Днепропетровской областях, в Кривом Роге – взрывы: работает ПВО
16 декабря 2022, 09:04Читати новину українською
В ряде областей утром 16 декабря прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.
Утром 16 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Людей призывали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канал.
В каких областях слышали взрывы
- Киевской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской.
Последствия ракетных ударов
- Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в Деснянском районе Киева. На место едут все необходимые службы.
- Харьков – полностью обесточен. Работу метро остановили.
- В Полтавской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли по городу около 12 ракетных ударов. Полтава – полностью обесточена.
- В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.
Украинцев просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Отбой тревоги по состоянию на 9:50 не прозвучал ни в одной из областей Украины.
Кроме того, людей призывают доверять только информацию из официальных источников. Враг пытается дестабилизировать ситуацию фейками.