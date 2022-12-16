В Кировоградской, Днепропетровской областях, в Кривом Роге – взрывы: работает ПВО

В ряде областей утром 16 декабря прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО.

Утром 16 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Людей призывали немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канал.

В каких областях слышали взрывы

Последствия ракетных ударов

Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в Деснянском районе Киева. На место едут все необходимые службы.

Харьков – полностью обесточен. Работу метро остановили.

В Полтавской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли по городу около 12 ракетных ударов. Полтава – полностью обесточена.

В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

Кроме того, в сети сообщают о взрывах в Полтавской области. Жителей Львовской области предупредили об угрозе ракетного удара.

Украинцев просят находиться в укрытиях гражданской защиты. Отбой тревоги по состоянию на 9:50 не прозвучал ни в одной из областей Украины.

Кроме того, людей призывают доверять только информацию из официальных источников. Враг пытается дестабилизировать ситуацию фейками.