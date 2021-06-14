Зима летом: в Кировоградской области выпал гигантский град – видео

В Голованевском районе Кировоградской области выпал град. Он образровал целые сугробы на земле, сформировав зимний пейзаж посреди лета.

В соцсетях 13 июня появилось видео в доказательство этого. В нем, в частности, можно увидеть последствия непогоды в селе Большие Трояны.

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Непогода в Кировоградской области: выпал крупный град

Град выпал в Голованевском районе Кировоградской области. Например, в селе Большие Трояны он образовал целые сугробы, покрыв землю толстым слоем, словно снег посреди лета. Видео в доказательство этого появилось в сети.

Большие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина... Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала – просто капец. Ужас!

- так комментирует увиденное человек в видео.

Заметим, 11 июня в области уже выпадал град. Тогда местные жители также беспокоились по поводу того, не уничтожит ли непогода урожай.

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